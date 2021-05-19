Joe Biden Batı Şeria'daki Filistinli vekilin ailesi için dua etti

Joe Biden Batı Şeria'daki Filistinli vekilin ailesi için dua etti

İsrail'i meşru müdafaa hakkını kullanıyor diyerek destekleyen Biden, Batı Şeria'daki Filistinliler için dua etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’dan Batı Şeria’daki Filistinlilerin sağlığı için dua etti.

Michigan'ın Detroit kentinde yer alan Ford fabrikasını ziyaret eden Biden, ABD İstihdam Planı konusunda bir konuşma yaptı.

Biden konuşmasına devam ederken salonda bulunan Filistin kökenli Müslüman Temsilciler Üyesi Rashida Tlaib'e seslenerek "Rashida, senin zekana ve hırsına hayranım. Bu kadar çok insan için endişelenmene de hayranım. Bunu tüm kalbimle söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"BATI ŞERİA'DAKİ AİLEN İÇİN DUA EDİYORUM"

Filistin’de son günlerde yaşananlara değinen Biden, Michigan Vekili Tlaib'in Filistin’de bulunan ailesi için dua etti. Biden, "Batı Şeria'daki büyük annen ve ailenin iyi olması için dua ediyorum." dedi.

Tlaip, Biden’ın İsrail politikasını sert dille eleştirirken, Beyaz Saray ve Biden, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" hakkı olduğunu savunuyor.