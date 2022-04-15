Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
590.723
-2.47%
BTXN Coin
31.21
5.61%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C
    Joe Biden boşlukla tokalaştı

    Joe Biden boşlukla tokalaştı

    ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmasından sonra boşlukla tokalaştığı görüntüler ülkenin gündemine otururken, Başkan'ın yaşı ve sağlık durumu yeniden tartışmaya açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 13:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD Başkanı Joe Biden, yine skandal bir hareketiyle dünyanın gündeminde...

    Biden'ın henüz başkan seçilmeden, kampanya sürecinde yaşı ve sağlık sorunları gündeme gelmişti.

    Göreve gelen Biden, ayakta uyumak, uçağa binerken basamaklardan düşe kalka çıkmak, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile eşini karıştırmak gibi birçok skandala imza attı.

    ABD Başkanı'nın bu görüntülerinden sonra yaşı ve akıl sağlığı tartışma konusu oldu.

    Joe Biden boşlukla tokalaştı VİDEO

    Son skandal: Boşlukla tokalaştı

    Biden'ın son skandalı ise Kuzey Carolina eyaletindeki bir üniversitedeki etkinliğinde yaşandı.

    Ülkesindeki tedarik zinciri krizi ile ilgili 40 dakikalık bir konuşma yapan Biden, konuşması bittikten sonra tokalaşmak için elini boşluğa uzattı.

    Boşlukla tokalaşır vaziyette bir süre duran Biden, daha sonra sağına ve soluna bakarak tuhaf tavırlarına devam etti.

    Bir süre seyirciye sırtını garip bir şekilde dönen ABD Başkanı, alkışlar ve müzik eşliğinde sahneden indi.

    Joe Biden boşlukla tokalaştı #1

    "Yaşlı istismarı"

    Biden'ın bu görüntüleri ABD'de gündemin bir numaralı maddesi haline gelirken, muhalefetteki isimler sert açıklamalarda bulundu.

    Başkan'ın akıl sağlığı tekrar tartışmaya açılırken, sosyal medya kullanıcılarının bazıları durumu 'yaşlı istismarı' olarak değerlendirdi.

    Joe Biden boşlukla tokalaştı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Eskişehir’de silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı
    3. Sayfa

    Eskişehir’de silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı

    Dünya'ya düşen yıldızlar arası ilk meteor teyit edildi
    Teknoloji

    Dünya'ya düşen yıldızlar arası ilk meteor teyit edildi

    Görüş Bildir