Joe Biden: Cesedi bulunan rehinelerden biri Amerika vatandaşı Hamas tarafından 7 Ekim'de esir alınan 6 kişinin cesetlerine ulaşılmasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınlayan ABD Başkanı Joe Biden, 'Hamas liderleri bu suçların bedelini ödeyecek' ifadelerini kullandı.

DHA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 7 Ekim’de Hamas tarafından rehin alınan, 2’si kadın 4’ü erkek olmak üzere 6 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Cesetlerin “Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Başçavuş Ori Danino'ya ait olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya üzerinden yayınladığı başsağlığı mesajında cesedine ulaşılan Hersh Goldberg-Polin'in ABD vatandaşı olduğunu açıkladı.

"YIKILDIM VE ÖFKELENDİM"

ABD Başkanı Biden, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İsrail güçleri Refah kentinin altındaki bir tünelde Hamas tarafından tutulan altı rehinenin cesedini buldu. Hamas'ın bu acımasız teröristleri tarafından öldürülen rehinelerden birinin Hersh Goldberg-Polin adında bir Amerikan vatandaşı olduğunu teyit ettik.

Yıkılmış durumdayım ve öfkeliyim. Hersh, 7 Ekim'de İsrail'de barış için düzenlenen bir müzik festivaline katılırken vahşice saldırıya uğrayan masumlar arasındaydı. Hamas'ın vahşi katliamı sırasında arkadaşlarına ve yabancılara yardım ederken kolunu kaybetti.

"TARİF EDİLEMEYECEK DERİN BİR KEDER YAŞIYORUM"

Henüz 23 yaşındaydı. Dünyayı gezmeyi planlıyordu. Anne ve babası Jon ve Rachel'ı tanıdım. Akla hayale gelmeyecek şeylere katlanırken bile cesur, bilge ve kararlı davrandılar.

Oğullarının ve vicdansız koşullarda tutulan tüm rehinelerin amansız ve bastırılamaz savunucuları oldular. Onlara hayranım ve onlarla birlikte kelimelerin ifade edemeyeceği kadar derin bir keder yaşıyorum. Bu gece tüm Amerikalıların, tıpkı Jill ve benim gibi, onlara dua edeceğini biliyorum.

"HAMAS LİDERLERİ BU SUÇLARIN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Sevgili Hersh'ü onlara güvenli bir şekilde ulaştırmak için yorulmak bilmeden çalıştım ve onun ölüm haberiyle kalbim kırıldı. Bu trajik olduğu kadar kınanacak bir durum.

Hiç şüpheniz olmasın, Hamas liderleri bu suçların bedelini ödeyecek. Ve biz de kalan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)