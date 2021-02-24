Joe Biden, Chrissy Teigen’ı Twitter'da takipten çıkardı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Twitter'da takip ettiği tek ünlü olan Chrissy Teigen, Biden'dan kendisini takibi bırakmasını istedi. Biden ise Teigen'in isteğini kısa sürede yerine getirdi.

Model ve sunucu Chrissy Teigen, kendi isteği üzerine ABD Başkanı Joe Biden'ın POTUS adlı resmi Twitter hesabı tarafından takipten çıkarıldı.

Sık sık düşük profilli tweet'ler atan 35 yaşındaki model, dün POTUS hesabına hitaben yazdığı mesajla, kalitesiz tweet'lerini Biden'ın görmesini istemediğini ima ederek, "Lütfen beni takibi bırakın. Sizi seviyorum. Sorun siz değilsiniz, benim" dedi.

TAKİPTEN ÇIKAR ÇIKMAZ KÜFÜRLÜ TWEET ATTI

Küfür dolu tweet'lerini ABD Başkanı'nın görmesini istemeyen Teigen, Biden'ın kendisini takip etmeyi bırakmasının ardından küfür içeren tweet atarak, sonuna da "Özgürüm" yazdı.

Önceki başkan Donald Trump, kendisini defalarca eleştirmesi üzerine 2017'de Teigen'i engellemişti.

"APTALCA BİR ŞAKAYDI"

Teigen, Biden'ın başkanlık görevini devraldığı yemin töreni gününde tweet atarak, "Başkan tarafından dört yıldır engelliyim, lütfen bir takip alabilir miyim?" demişti.

Kendisine yapılan yorumlardan birine yanıt verirken Teigen, başkanlık takip talebiyle ilgili, "Sadece aptalca bir şakaydı, çünkü ben ezik biriyim" ifadesini kullanmış, ancak POTUS hesabı tarafından takibe alınmıştı.