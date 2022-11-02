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    Beyaz Saray'da Cadılar Bayramı kutlandı

    Beyaz Saray'da Cadılar Bayramı kutlandı

    Cadılar Bayramı'nı kutlayan Joe Biden yaşlı dede kılığına girerken eşi de orman elfi oldu. Etkinlik sonunda, Biden ve eşi çıkış yolunu bulamayınca yardım aldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 15:35
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    ABD Başkanı Joe Biden, çeşitli gaflarıyla gündem olmaya devam ediyor.

    Washington'da Cadılar Bayramı kutlamaları kapsamında Joe Biden, eşi ile birlikte kostüm giydi.

    Beyaz Saray'da çocuklara şeker veren Biden, dede kılığına girerken eşi de orman elfi oldu.

    Etkinliğin en dikkat çekici kısmı ise Joe Biden'ın ilginç hareketlerinden biri oldu.

    Çıkış kapısını bulamadı

    Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'ın yolunu şaşıran Biden, yeniden yolunu bulamadı

    Biden ve eşine çıkış yolu tarif edildi.

    İşte o anlar...

    Joe Biden çıkışı bulamadı VİDEO

    Beyaz Saray da Cadılar Bayramı kutlandı #1

    Beyaz Saray da Cadılar Bayramı kutlandı #2

    Beyaz Saray da Cadılar Bayramı kutlandı #3

    Beyaz Saray da Cadılar Bayramı kutlandı #4


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