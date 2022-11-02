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Beyaz Saray'da Cadılar Bayramı kutlandı

Beyaz Saray'da Cadılar Bayramı kutlandı

Cadılar Bayramı'nı kutlayan Joe Biden yaşlı dede kılığına girerken eşi de orman elfi oldu. Etkinlik sonunda, Biden ve eşi çıkış yolunu bulamayınca yardım aldı.