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    Joe Biden: Çin Devlet Başkanı Şi, ABD'de çip üretiminin artırılmasından kaygılı

    Joe Biden: Çin Devlet Başkanı Şi, ABD'de çip üretiminin artırılmasından kaygılı

    ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD'de çip üretiminin artırılmasından dolayı endişeli olduğunu söyledi.
    • 28.10.2022 - 00:56
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 01:05
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    ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi eyaletlerdeki gezilerine devam ediyor.

    New York eyaletine bağlı Syracuse kentine giden Biden, burada Kongreden geçen ve çip üretiminin artırılmasını hedefleyen yasaya ilişkin konuştu.

    "Şi bundan biraz endişeliymiş"

    Bu yasa sayesinde ABD'nin çip üretimini yüzde 500 artıracağını ve dışa bağımlılığı azaltacağını belirten Biden, "Duyduğuma göre, Şi bundan dolayı biraz endişeliymiş." ifadesini kullandı.

    Biden, ABD'nin birçok yedek parça konusunda dışa bağımlılığı azaltması gerektiğini belirterek, "yerli üretim" çağrısı yaptı.

    Joe Biden: Çin Devlet Başkanı Şi, ABD de çip üretiminin artırılmasından kaygılı #1

    Çin'e kayan çip üretiminin tekrar ABD'ye dönmesini teşvik etmesi bekleniyor

    ABD Başkanı Joe Biden'in 9 Ağustos’ta imzalayarak yürürlüğe soktuğu "Çip ve Bilim Yasası", ülkede yerli yarı iletken üretiminin artırılması için "nesilde bir kez gelen yatırım fırsatı" şeklinde nitelenmiş ve ABD'nin konumunu Çin'e karşı güçlendirileceği kaydedilmişti.

    Çin'e kayan çip üretiminin tekrar ABD'ye dönmesini teşvik eden 280 milyar dolarlık çip yasası kapsamında gelecek 6 ay boyunca yarı iletken fabrikalarının inşa edileceği, sadece bu inşa sürecinin tek başına 1 milyondan fazla istihdam sağlanacağı ifade edilmişti.

    Joe Biden: Çin Devlet Başkanı Şi, ABD de çip üretiminin artırılmasından kaygılı #2

    Çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor

    ABD Senatosunda 27 Temmuz'da, bir gün sonra da Amerikan Temsilciler Meclisinde kabul edilen ABD'de yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik çip yasası, otomobilden elektroniğe kadar birçok endüstride üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

    Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için dört yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.

    Joe Biden: Çin Devlet Başkanı Şi, ABD de çip üretiminin artırılmasından kaygılı #3


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