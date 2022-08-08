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    Joe Biden: Çin'in hareketlerinden endişeliyim

    Biden, Asya'da yükselen gerilimle ilgili görüşlerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 17:36
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    Joe Biden: Çin'in hareketlerinden endişeliyim

    Çin, Tayvan çevresindeki tatbikatlarına hava, kara ve denizden devam ediyor.

    ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan etrafında yaşanan askeri hareketlilikle ilgili konuştu.

    Çin-Tayvan gerilimiyle ilgili açıklama

    Biden, selden zarar gören Kentucky'yi ziyaret etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin ordusuyla ilgili olarak, "Hareket etmelerinden endişeleniyorum." dedi.

    "Daha fazlasını yapacaklarını sanmıyorum"

    Reuters'ın aktardığına göre, savaş ihtimaline değinen Biden ayrıca, "Ama olduğundan daha fazlasını yapacaklarını sanmıyorum." diye ekledi.

    Pekin, pazartesi günü Tayvan çevresindeki denizlerde ve hava sahasında yeni askeri tatbikatlar yapacağını duyurmuştu.

    Çin, Tayvan'ı kendi toprağının bir parçası olarak görüyor.

    Joe Biden: Çin in hareketlerinden endişeliyim #1


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