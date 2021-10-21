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    Joe Biden, Çin’in hipersonik silahlarından endişeli

    ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in geçtiğimiz ağustos ayında test ettiği iddia edilen hipersonik silahlardan endişe duyduğunu ifade etti.
    • İHA
    • 21.10.2021 - 00:00
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    Joe Biden, Çin’in hipersonik silahlarından endişeli

    Financial Times, geçtiğimiz günlerde Çin’in ağustos ayında nükleer kapasiteli bir hipersonik füzeyi test ettiğini yazmış, söz konusu denemeden ABD istihbaratının çok sonra haberinin olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

    BİDEN, ÇİN'İN HİPERSONİK FÜZELERİNDEN ENDİŞE DUYUYOR

    Söz konusu haberlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden’a Pensilvanya gezisi için başkanlık uçağı Air Force One’a binerken gazeteciler tarafından Çin’in hipersonik füzelerinden endişe duyup duymadığı soruldu.

    Biden ise soruya "Evet" yanıtını verdi.

    Joe Biden, Çin’in hipersonik silahlarından endişeli #1

    Söz konusu füzelerin ses hızının yaklaşık 5 katı hıza ulaşabildiği, geleneksel savunma sistemleri tarafından durdurulmasının daha zor olduğuna inanılıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı ise haberi yalanlamıştı.

    Joe Biden, Çin’in hipersonik silahlarından endişeli #2

    Joe Biden, Çin’in hipersonik silahlarından endişeli #3

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