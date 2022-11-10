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    Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile görüşecek

    ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 14 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi kapsamında görüşme yapacak.
    • 10.11.2022 - 19:14
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 19:21
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    Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile görüşecek

    ABD-Çin teknoloji savaşı, son dönemde çip sektöründe karşılıklı adımlarla zirveye çıktı..

    İki ülke lider, G20 Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşecek.

    Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Biden ve Şi'nin, 14 Kasım'da Bali'de bir araya geleceğini duyurdu.

    Rekabet dahil birçok konu ele alınacak

    AA'nın aktardığı bilgiye göre iki liderin, ABD ve Çin arasında iletişim ağlarının sürdürülmesi ve derinleştirilmesi konusunu ele alacağına işaret eden Jean-Pierre, ayrıca iki ülke arasındaki rekabetin yönetilmesi, çıkarlar doğrultusunda birlikte çalışılması ve uluslararası toplumu etkileyen milletler ötesi sorunların çözümü konularının görüşüleceğini aktardı.

    Öte yandan görüşme hakkında gazetecilere brifing veren ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın görüşmede Tayvan Boğazı, insan hakları ihlalleri ve Çin'in "zararlı ekonomik eylemleri" gibi konularda endişelerini dile getireceğini belirtti.

    Ayrıca yetkili, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı gibi uluslararası meselelerin de ele alınacağını bildirdi.

    Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile görüşecek #1


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