Joe Biden, Trump döneminde çocuklarından zorla ayrılan göçmenlere tazminat ödeyecek

Joe Biden yönetiminin, eski Başkan Donald Trump döneminde, sınır görevlilerinin çocuklarını zorla ayırdığı göçmenlere 450 bin dolar tazminat ödemeye hazırlandığı bildirildi.

Joe Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde sınır görevlileri tarafından çocuklarından zorla ayrılan göçmen ailelere tazminat ödemeye hazırlanıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır göçmenlere karşı uyguladığı sınır politikaları birçok tartışmayı beraberinde getirmişti.

AİLELERE 450 BİN DOLAR PARA VERİLECEK

Wall Street Journal'ın haberine göre, Biden yönetiminin Trump döneminde zarar gören göçmen ailelere 450 bin dolar tazminat vermeyi planladığı bildirildi.

EBEVEYİNLER TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Ayrıca haberde Adalet, iç güvenlik, sağlık ve insani hizmetler bakanlıklarının ailelerin ayrılması sonucu psikolojik travma yaşadığı belirtilen ebeveynler ve çocuklar adına yürütülen yargı süreçlerine çözüm bulmayı amaçlayan söz konusu teklifi değerlendirdiği belirtildi. Bununla birlikte haberde, ödemelerin aile başına 1 milyon dolara yaklaşabileceği ve toplam ödemenin de 1 milyar doların üzerinde olabileceği ifade edildi.