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    Joe Biden, çocuklarla yumurta yuvarladı

    ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Paskalya dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi.
    • 18.04.2022 - 19:30
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 19:51
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    Joe Biden, çocuklarla yumurta yuvarladı

    ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da geleneksel olarak Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen "yumurta yuvarlama" etkinliğine katıldı.

    Biden çiftinin, İngilizce "yumurta (egg) ve "eğitim (education)" kelimelerinin birleşiminden oluşan "EGGucation" temasıyla düzenlediği etkinliğe binlerce çocuk katıldı.

    Çocuklarla yumurta yuvarladı

    AA'nın haberine göre, yağmur nedeniyle Beyaz Saray'ın bahçesinde kısa bir konuşma yapan Biden çifti, ardından çocuklarla yumurta yuvarladı.

    Törenin ardından Jill Biden, geleneksel olduğu üzere çocuklara hikaye kitabı okudu.

    Joe Biden, çocuklarla yumurta yuvarladı VİDEO

    Joe Biden, çocuklarla yumurta yuvarladı #1

    Joe Biden, çocuklarla yumurta yuvarladı #2

    Joe Biden, çocuklarla yumurta yuvarladı #3

    Joe Biden, çocuklarla yumurta yuvarladı #4

    Joe Biden, çocuklarla yumurta yuvarladı #5


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