Joe Biden, daha fazla yardım isteyen Vladimir Zelensky'e kızdı iddiası

Zelensky'nin ilave askeri yardım istemesinin Biden'ı sinirlendirdiği belirtiliyor. İddianın ayrıntıları, ABD medyası tarafından aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Batılı ülkelerden sıklıkla yardım istiyor.

Kiev'e askeri destek veren ülkelerin başında ABD geliyor.

Amerikan medyasından NBC'nin haberine göre, haziran ayında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Zelensky, "Washington'dan büyük nakit akışına rağmen Ukrayna'nın halen ihtiyaç duyduğu askeri malzemeleri" sıraladı.

Yeni talepler, Biden'ı sinirlendirdi

79 yaşındaki Biden'ın, talepler karşısında sinirlendiği ve sesini yükselttiği, ayrıca "Amerikan halkının Kiev'e cömertçe destek verdiğini" hatırlattı.

ABD Başkanı'nın, Rusya ile yaşanan savaşta Ukrayna'yı desteklemek için "ellerinden geleni yaptıklarını" söylediği kaydedildi.

Zelensky'ye "ABD'yi daha çok takdir et" dedi

Haberde, "Joe Biden, Ukrayna liderine yönetiminin ABD ordusuyla birlikte ülkeye önemli destek sağladığını anımsattı. Zelensky'ye, ABD'yi ve askeri desteğini daha çok takdir etmesi gerektiğini söyledi." denildi.

Zelensky'nin endişelerinin uygun askeri kanaldan iletilmesi gerektiği de ifade edildi.

Özür dileyince ilişkiler düzeldi

Konuyla ilgili iddialara göre, Ukraynalı lider "özür diledi ve ABD'yi savaş sırasındaki tüm desteğinden dolayı öven uzlaştırıcı bir açıklama" yaptı.

Zelensky'nin özründen sonra iki lider arasındaki ilişkinin güçlü kaldığı söyleniyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, söylentilere dair yorum yapmaktan kaçındı.

Ukrayna lideri: Destek için minnettarım

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı'nın, söz konusu hararetli telefon görüşmesinin ardından, "ABD Başkanı Biden ile önemli bir görüşmem vardı. Destek için minnettarım. Özellikle Donbas'taki savunmamız için çok önemli." dediği hatırlatıldı.

20 milyar dolarlık yardım

Washington yönetiminin, Rusya'nın şubat ayındaki saldırılarından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 20 milyar dolarlık yardımda bulunduğu kaydedildi.