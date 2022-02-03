Euro
15.43
1.24%
Dolar
13.54
0.49%
Altın
784.17
0.18%
Borsa
1978
-1.23%
Bitcoin
501.750
-3.74%
BTXN Coin
30.70
-2.19%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C
    Joe Biden: DEAŞ lideri öldürüldü

    Joe Biden: DEAŞ lideri öldürüldü

    ABD Başkanı Joe Biden, DEAŞ'ın lideri Ebu İbrahim El Haşimi’nin öldürüldüğünü duyurdu.
    • AA
    • 03.02.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 16:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri, gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında savaş uçağı ve helikopter desteğiyle operasyon düzenledi.

    Düzenlenen operasyonda ölü sayısının 13'e çıktığı öğrenilirken, bölgeden bomba ve silah sesleri duyulduğu aktarıldı.

    BIDEN, TWITTER'DAN DUYURDU

    ABD yönetimi de dün gece İdlib'e gerçekleştirdiği operasyonun detaylarını paylaştı. ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından paylaştığı bir yazı ile İdlib'de dün gece düzenlenen operasyonda DEAŞ lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

    Joe Biden: DEAŞ lideri öldürüldü #1

    "DEAŞ LİDERİ EBU İBRAHİM EL HAŞİMİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

    Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece benim emrimle, kuzeybatı Suriye'deki ABD askeri güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerini korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi etkisiz hale getirildi. Tüm Amerikan personeli operasyondan sağ şekilde çıktı. Tanrı askerlerimizi korusun." dedi.

    EL BAĞDADİ 2019'DA ÖLDÜRÜLDÜ

    Öte yandan Amerikan özel kuvvetleri, DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir El Bağdadi'yi Ekim 2019'da gerçekleşen operasyonla Suriye İdlib'de saklandığı evde vurmuştu.

    Joe Biden: DEAŞ lideri öldürüldü #2


    Görüş Bildir