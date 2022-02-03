Joe Biden: DEAŞ lideri öldürüldü

ABD Başkanı Joe Biden, DEAŞ'ın lideri Ebu İbrahim El Haşimi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri, gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında savaş uçağı ve helikopter desteğiyle operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda ölü sayısının 13'e çıktığı öğrenilirken, bölgeden bomba ve silah sesleri duyulduğu aktarıldı.

BIDEN, TWITTER'DAN DUYURDU

ABD yönetimi de dün gece İdlib'e gerçekleştirdiği operasyonun detaylarını paylaştı. ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından paylaştığı bir yazı ile İdlib'de dün gece düzenlenen operasyonda DEAŞ lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

"DEAŞ LİDERİ EBU İBRAHİM EL HAŞİMİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece benim emrimle, kuzeybatı Suriye'deki ABD askeri güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerini korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi etkisiz hale getirildi. Tüm Amerikan personeli operasyondan sağ şekilde çıktı. Tanrı askerlerimizi korusun." dedi.

EL BAĞDADİ 2019'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Amerikan özel kuvvetleri, DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir El Bağdadi'yi Ekim 2019'da gerçekleşen operasyonla Suriye İdlib'de saklandığı evde vurmuştu.