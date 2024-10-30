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ABD seçim yarışı kızışmaya devam ederken ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında bir tartışma patlak verdi.

81 yaşındaki Biden, desteklediği yardımcısı Kamala Harris'in kampanyalarına katılmakta büyük ölçüde kenarda kalmışken, Trump destekçilerine hakaret etti.

Trump'ın pazar gecesi yaptığı mitingde bir komedyen, Puerto Rico'yu "yüzen bir çöp adası" olarak tanımladı.

Komedyenin sözleri hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, en büyük tepkiyi ise Biden verdi.

"TEK ÇÖP, TRUMP'IN DESTEKÇİLERİ"

Biden, Beyaz Saray'daki bir kampanya telefon görüşmesinde, "Donald Trump'ın karakteri yok. Latin toplumu onun umurumda değil, Geçen gün mitinginde bir konuşmacı Puerto Rico'yu yüzen bir çöp adası olarak tanımladı. Benim görebildiğim tek çöp onun destekçileri." sözleriyle komedyene mitinginde söz veren Trump'a tepki gösterdi.

Biden'ın sözleri, Hillary Clinton'ın 2016'daki seçimlerde Trump destekçilerinin yarısını aşağılıklar olarak nitelendirdiği sözleriyle karşılaştırıldı.

YORUMUNU KINADI

Trump, salı gecesi düzenlediği mitinginde Biden’ın "çöp" yorumunu kınayarak, bunun Clinton’ın sözlerinden bile daha kötü olduğunu belirtti.

CUMHURİYETÇİLERE YENİ BİR KOZ VERDİ

Biden, daha sonra bu hakareti geri almaya çalışarak, "Bugün, Trump’ın mitinginde Puerto Rico hakkında yapılan nefret dolu söylemleri 'çöp' olarak nitelendirdiğimi söyledim; bunu açıklayacak başka bir kelime bulamadım." diye açıklamada bulundu.

Demokratlar ve Harris-Walz kampanyası, Trump'ı bu tartışmalı sözler üzerinden eleştirmek için iki gün boyunca yoğun bir çaba sarf etti, ancak Biden’ın yaptığı hakaret, Cumhuriyetçilere yeni bir koz vermiş oldu.