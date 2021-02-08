ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın siyasi hakları hakkındaki soruya, "Bunu senato çözmeli" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Başkanlık helikopteri 'Marine One' ile Beyaz Saray'a iniş yapmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Joe Biden'a, eski başkan Donald Trump'ın azil yargılaması ile ilgili bir soru yöneltildi.

"BUNU SENETO ÇÖZMELİ"

Bir muhabirin Trump'ın siyasi haklarını kaybetmesinin gerekip gerekmediği sorusu üzerine Başkan Biden, "Bunu senato çözmeli" ifadesini kullandı.

İKİNCİ YARGILAMA YARIN BAŞLIYOR

6 Ocak'taki kanlı Kongre baskınından sorumlu tutulan ve ABD tarihinde ikinci kez hakkında azil yargılaması yapılan ilk başkan olan Trump’ın yarından itibaren Senato Genel Kurulu'ndaki yargılamasına başlanacak.

Joe Biden, Donald Trump'ın azil yargılaması hakkında konuştu