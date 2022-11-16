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    Joe Biden: Füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük

    Joe Biden: Füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük

    ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'ya düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılması olasılığının düşük olduğunu söyledi.
    • 16.11.2022 - 06:19
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 06:28
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    Polonya topraklarına füze düştüğü haberlerinin giderek yayılmasının ardından dünya adeta alarma geçmiş durumda.

    Haberlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Bali'de dünya liderleri ile bir araya geldi.

    "Polonya'yı desteklemek konusunda mutabık kaldık"

    Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, olayda ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "(Liderlerle) Ukrayna sınırında Polonya topraklarındaki patlamanın soruşturulması için Polonya'yı desteklemek konusunda mutabık kaldık. Soruşturma devam ederken, biz de birlikte çalışıp bir sonraki adımımızı belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    "Rusya'nın yaptıkları tamamıyla vicdansızlıktır"

    Biden, Bali'deki G20 Zirvesi sürerken bile Rusya'nın Ukrayna'nın kritik altyapısına saldırdığını dile getirerek, "Rusya'nın yaptıkları tamamıyla vicdansızlıktır." dedi.

    Joe Biden: Füzenin Rusya dan fırlatılmış olma ihtimali düşük #1

    "Füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor"

    AA'nın haberine göre bir gazetecinin, "Füzenin Rusya'dan fırlatıldığını söylemek için çok mu erken?" sorusuna Biden, "Elimizdeki ilk veriler bu sonucu vermiyor. Soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor." yanıtını verdi.

    Biden ile görüşmeye, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel katıldı.

    Savaş hazır olma durumu artırıldı

    Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

    Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

    Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtmişti.

    Joe Biden: Füzenin Rusya dan fırlatılmış olma ihtimali düşük #2


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