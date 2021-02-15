Joe Biden, görev onayında istediği sonuca ulaşamadı

Seçim döneminde ülkesini "birleştirme" sözü veren ABD Başkanı Biden, ankette farklı bir göstergeyle karşılaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 3 Kasım 2020 seçimlerine yönelik kampanyası boyunca, söylemini "Amerika'yı birleştirme" üzerine kurdu.

Biden, Ağustos 2020'de Demokratik Ulusal Kongre'de kabul konuşmasının başında, "Bizim için, halk için bir araya gelme vakti. Amerika'da bu karanlık mevsiminin üstesinden gelebiliriz ve geleceğiz." dedi.

BIDEN: BİRLEŞTİREN BAŞKAN OLACAĞIM

Kasım ayında seçimin galibi ilan edildikten sonra hedefini tekrarlayan Biden, "Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağım." sözünü yineledi.

Economist'in haberine göre, Şubat 1953'te, Cumhuriyetçilerin yüzde 84'ü ve Demokratların yüzde 60'ı ülkenin 34'üncü başkanı Dwight Eisenhower'ı onayladığını bildirdi. Aradaki fark yüzde 24 olarak kaydedildi.

ARADAKİ BOŞLUK, TRUMP DÖNEMİNDEN BİLE DAHA FAZLA

Ancak 4 Şubat'ta yayınlanan bir ankette, Demokratların yüzde 98'inin ve Cumhuriyetçilerin yalnızca yüzde 11'inin Biden'i onayladığı tespit edildi. Aradaki fark yüzde 87 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu oranın Donald Trump döneminde yüzde 76 olduğuna dikkat çekildi. Londra merkezli medya kuruluşu, Biden'ın karşı karşıya kaldığı yüzde 87'lik boşluğu "uçurum" olarak nitelendirdi ve ekledi:

"Çabalarına rağmen Amerika'yı birleştiremeyebilir."