Joe Biden: Güney Kore ile nükleer tatbikatı görüşmüyoruz

Mevkidaşı Yoon'u yalanlayan Biden, ortak nükleer tatbikatların gündemlerinde olmadığını söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ABD ile görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

Görüşmelerde, ortak nükleer tatbikatların gerçekleştirilmesinin gündeme geldiği belirtildi.

Biden: Nükleer tatbikatları konuşmadık

Ancak ABD Başkanı Joe Biden, Güney Koreli mevkidaşını yalanlayan bir açıklamada bulundu.

Gazetecilere konuşan Biden, iki ülkenin ortak nükleer tatbikatları görüşüp görüşmediği yönündeki soruya, "Hayır" yanıtını verdi.

Güney Kore: Görüşme halindeyiz

Yoon, Chosun Ilbo gazetesine verdiği röportajda, "Etkili genişletilmiş caydırıcılık stratejisi için ABD ile ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halindeyiz. ABD de bu konuda oldukça olumlu." ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kore, 2022'de 90'ı aşkın füze fırlattı

Kuzey Kore, 2022'de önceki senelere göre, bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti.

Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, Kasım 2022'de sadece bir günde 23 füze ateşledi.

2023'ün ilk saatlerinde balistik füze denemesi

AA'nın haberine göre, Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.