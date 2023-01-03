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    Joe Biden: Güney Kore ile nükleer tatbikatı görüşmüyoruz

    Mevkidaşı Yoon'u yalanlayan Biden, ortak nükleer tatbikatların gündemlerinde olmadığını söyledi.
    • 03.01.2023 - 10:21
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 10:29
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    Joe Biden: Güney Kore ile nükleer tatbikatı görüşmüyoruz

    Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ABD ile görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

    Görüşmelerde, ortak nükleer tatbikatların gerçekleştirilmesinin gündeme geldiği belirtildi.

    Biden: Nükleer tatbikatları konuşmadık

    Ancak ABD Başkanı Joe Biden, Güney Koreli mevkidaşını yalanlayan bir açıklamada bulundu.

    Gazetecilere konuşan Biden, iki ülkenin ortak nükleer tatbikatları görüşüp görüşmediği yönündeki soruya, "Hayır" yanıtını verdi.

    Güney Kore: Görüşme halindeyiz

    Yoon, Chosun Ilbo gazetesine verdiği röportajda, "Etkili genişletilmiş caydırıcılık stratejisi için ABD ile ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halindeyiz. ABD de bu konuda oldukça olumlu." ifadelerini kullanmıştı.

    Joe Biden: Güney Kore ile nükleer tatbikatı görüşmüyoruz #1

    Kuzey Kore, 2022'de 90'ı aşkın füze fırlattı

    Kuzey Kore, 2022'de önceki senelere göre, bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti.

    Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, Kasım 2022'de sadece bir günde 23 füze ateşledi.

    2023'ün ilk saatlerinde balistik füze denemesi

    AA'nın haberine göre, Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.


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