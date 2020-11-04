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    Joe Biden için hazırlanan Chase Center'da sessizlik

    Joe Biden için hazırlanan Chase Center'da sessizlik

    Demokratların adayı Biden'ın olası zafer konuşması için düzenleme yapılan Chase Center'ın önü boş kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 07:39
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 08:06
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    ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinde sonuçlar gelmeye devam ediyor.

    Başkan Donald Trump'ın ekibinden yapılan açıklamada, Trump'ın koltuğunu koruyacağının mesajı verildi.

    JOE BIDEN TARAFINDA SESSİZLİK

    Ülkede daha önce Demokrat aday Joe Biden lehine olan bahisler de bu kez Cumhuriyetçi Trump'a döndü.

    Joe Biden tarafında ise sessizlik hakim... Seçimleri Delaware eyaletinin Wilmington kentinde takip eden Biden'ın kazanması durumunda destekçilerine hitap etmesi planlanıyor.

    Joe Biden için hazırlanan Chase Center'da sessizlik VİDEO

    BIDEN'IN KONUŞMA YAPACAĞI YER BOŞ KALDI

    Ancak Biden'ın halka hitabı için ABD bayrağı ve Biden-Harris isimleriyle süslenen Chase Center'ın önü sessizliğe büründü.

    Joe Biden için hazırlanan Chase Center da sessizlik #1

    Joe Biden için hazırlanan Chase Center da sessizlik #2

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