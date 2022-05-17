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    Joe Biden ile Kiryakos Miçotakis arasındaki görüşmenin içeriği belli oldu

    Joe Biden ile Kiryakos Miçotakis arasındaki görüşmenin içeriği belli oldu

    Yunanistan Başbakanı, Biden ile görüşmesinde Türkiye'yi hedef almaya kalktı. Miçotakis'in ayrıca, ABD Başkanı'na Mavi Vatan haritasını gösterdiği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 09:10
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    ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Beyaz Saray'da görüştü.

    Görüşmenin gündeminde Yunanistan'ın tedarik etmek istediği F-35 savaş uçakları ile Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler vardı.

    Gündeme gelen konular

    Yunanistan basınından Kathimerini gazetesi, görüşmeyi "Miçotakis-Biden: Yunanistan-ABD ilişkisi stratejik" başlığıyla aktardı.

    Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Balkanlar'daki "jeostratejik rolünün iyileştirilmesi" ve Yunanistan ile ABD arasındaki ikili savunma ilişkisinin "derinleştirilmesi" konularının ikili zirvenin merkezinde yer aldığı kaydedildi.

    Biden'a Mavi Vatan haritasını gösterdi

    Proto Thema gazetesinin "Miçotakis, Biden'a Türklerin 'Mavi Vatan' haritasını gösterdi" başlıklı haberinde ise Miçotakis'in Türkiye'yi şikayet ettiği ortaya çıktı.

    Haberde, "İki lider arasındaki görüşmede Kiryakos Miçotakis, muhatabına, yoğunlaşan 'Türk provokasyonu', yani Yunan adaları üzerinde uçuşlar ile ilgili tüm detayları açıkladı." denildi.

    Joe Biden ile Kiryakos Miçotakis arasındaki görüşmenin içeriği belli oldu #1Joe Biden ile Kiryakos Miçotakis arasındaki görüşmenin içeriği belli oldu #2

    Türkiye'yi 'yayılmacı' olmakla suçlamaya çalıştı

    Atina hükümeti kaynaklarına dayandırılan haberde, "Gittikçe daha karmaşık bir hal alan küresel tabloda yayılmacılığın yerinin olmadığını herkesin anladığı açık." ifadesine yer verildi.

    Yunanistan liderinin, Ankara'nın diyalog çağrılarını reddederek Ege ve Akdeniz'de gerilimi tırmandıran taraf oldukları gerçeğinin üzerini örtmeye çalıştığı görüldü.

    Miçotakis'in F-35 beklentisi

    Öte yandan isim vermeden Türkiye'yi hedef almaya çalışan Yunan Başbakan, "Atina'nın egemenlik haklarından vazgeçmediği, ulusal egemenlik ihlallerinin her türlüsüne cevap vereceği" şeklinde sözler sarf etti.

    Miçotakis, Yunanistan'ın yakında cephaneliğine F-35 savaş uçaklarını ekleyeceği yönündeki beklentisini de dile getirdi.

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    "Antik Yunanistan'a borçluyuz"

    ABD Başkanı Biden, "ABD, demokratik ideallerini antik Yunanistan'a borçludur." şeklinde konuştu.

    Biden, "Yunanlılar ve Amerikalılar arasındaki dostluğun ve iş birliğinin her zamankinden daha önemli" olduğunu vurguladı.

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