Petrol
99.91
0.45%
Euro
18.1678
0.43%
Dolar
17.8788
0.12%
Altın
989.02
0.31%
Borsa
2551
0.55%
Bitcoin
386.282
1.48%
BTXN Coin
9.47
-5.11%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Joe Biden ile Şi Cinping görüşme yapacak

    İki lider, Tayvan gerilimi ve Ukrayna savaşını ele alacak. ABD ile Çin arasındaki ekonomik rekabetin de tartışılması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Joe Biden ile Şi Cinping görüşme yapacak

    ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, perşembe günü görüşmesi bekleniyor.

    Biden ile Şi arasındaki görüşme, Tayvan gerilimi ve Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı bir dönemde gerçekleştirilecek.

    Beşinci görüşme

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, iki ülke arasındaki ekonomik rekabeti yönetmenin de görüşmenin odak noktası olacağını söyledi.

    Ayrıca Çin'in, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a olası bir ziyareti hakkında Biden yönetimini uyarmasından sonra yapılması beklenen görüşme, liderler arasındaki beşinci görüşme olarak kayıtlara geçecek.

    Biden-Şi görüşmesinin gündem maddeleri

    Kirby, ele alınacak konuları, "Tayvan üzerindeki gerilimlerden Ukrayna'daki savaşa ve iki ulusumuz arasındaki rekabeti ekonomik alanda nasıl daha iyi yöneteceğimize kadar her şey." şeklinde açıkladı.

    Reuters'ın haberine göre, Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, uzun zamandır planlanmış bir görüşme." diye konuştu.

    Joe Biden ile Şi Cinping görüşme yapacak #1


    İlginizi Çekebilir

    Munzur dağı eteklerindeki yaylada çadırlarda mutlu hayat
    3. Sayfa

    Munzur dağı eteklerindeki yaylada çadırlarda mutlu hayat

    İbrahim Tatlıses: Her şeyi de biliyorsun İbo kardeş
    Magazin

    İbrahim Tatlıses: Her şeyi de biliyorsun İbo kardeş

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu
    Metabot

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu

    Görüş Bildir