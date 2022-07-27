Joe Biden ile Şi Cinping görüşme yapacak

Joe Biden ile Şi Cinping görüşme yapacak

İki lider, Tayvan gerilimi ve Ukrayna savaşını ele alacak. ABD ile Çin arasındaki ekonomik rekabetin de tartışılması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, perşembe günü görüşmesi bekleniyor.

Biden ile Şi arasındaki görüşme, Tayvan gerilimi ve Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı bir dönemde gerçekleştirilecek.

Beşinci görüşme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, iki ülke arasındaki ekonomik rekabeti yönetmenin de görüşmenin odak noktası olacağını söyledi.

Ayrıca Çin'in, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a olası bir ziyareti hakkında Biden yönetimini uyarmasından sonra yapılması beklenen görüşme, liderler arasındaki beşinci görüşme olarak kayıtlara geçecek.

Biden-Şi görüşmesinin gündem maddeleri

Kirby, ele alınacak konuları, "Tayvan üzerindeki gerilimlerden Ukrayna'daki savaşa ve iki ulusumuz arasındaki rekabeti ekonomik alanda nasıl daha iyi yöneteceğimize kadar her şey." şeklinde açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, uzun zamandır planlanmış bir görüşme." diye konuştu.