Joe Biden: İran'ı özgürleştireceğiz

Biden, ülkeyi savaş alanına çeviren gösterilerle ilgili konuştu. Amerikan Başkanı, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Mahsa Emini'nin ölümü sonrası İran'da başlayan protestolara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sokaklarda kurdukları barikatları ateşe veren göstericiler, Tahran yönetimine karşı sloganlar atarken, gösteriler aralıksız sürüyor.

Biden'ın İran mesajı

Biden, yaklaşık 50 gündür devam eden protestolara ilişkin, "İran'ı özgürleştireceğiz" dedi.

8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde konuşan Biden, İran'daki gösterilere değindi.

"Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz"

Konuşması sırasında destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak "Özgür İran" mesajı göstermesi üzerine Biden, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar, çok yakında kendilerini özgürleştirecek." dedi.

AA'nın haberine göre, Biden, konuya ilişkin daha fazla açıklama yapmadı.

Mahsa Emini'nin ölümü ülkeyi karıştırdı

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Olaylarda resmi kaynaklardan sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmedi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise gösterilerde 253 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlerde ise gösteriler sırasında şu ana kadar 30'dan fazla güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

İran'dan ABD ve İsrail'e suçlama: Ülkeyi parçalamak istiyorlar

İran yönetimi, yaklaşık 50 gündür devam eden olayları, "ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD ve İsrail gibi güçlerin komplosu" olarak değerlendiriyor.

ABD, Mahsa Emini gösterilerinde polisin eylemcilere yönelik müdahalesine ilişkin bazı İranlı güvenlik yetkililerine yaptırım kararları almıştı.

Washington yönetimi, ayrıca yakın zamanda İran'a, "Ukrayna'da kullanması için Rusya'ya silahlı insansız hava araçları ve teknik yardım sağladığı" gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.

İran da ABD'nin yaptırımlarına karşılık 1 Kasım'da "ülkedeki şiddeti kışkırtmak ve iç işlerine müdahale" gerekçesiyle üst düzey sivil ve askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu Amerikalı 10 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı almıştı.