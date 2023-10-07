Joe Biden: İsrail devletinin yanındayız

ensonhaber.com

Bu sabah İsrail'e, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından "Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatıldı.

Binlerce roket atıldı

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, kameraların karşısına geçti ve bölgede yükselen tansiyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ABD, İsrail devletinin yanında duruyor"

Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Masum insanlar Hamas tarafından öldürüldü. Esir alındı. Netanyahu ile bir

görüşme yaparak, ABD'nin terör saldırıları için İsrail'in yanında

olduğunu söyledim.



Bu herhangi bir tarafın intikam alacağı bir

zaman değildir. Ürdün Kralı ile görüştüm, Kongre ile görüştüm ve ulusal

güvenlik ekibimi İsrail'e yönlendirdim.



Mısır, Türkiye, Katar ve Filistinli yetkililer ile iletişime geçtim. Bizim ruhumuzun bir parçası kayboldu bugün. ABD, İsrail devletinin yanında duruyor."