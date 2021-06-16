Euro
10.3826
0%
Dolar
8.5598
0.03%
Altın
511.42
-0.01%
Borsa
1.443
-0.8%
Bitcoin
342.991
1.63%
EXEN Coin
32.26
-2.33%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Joe Biden, İsrail ve Meksika için büyükelçi adaylarını açıkladı

    Biden, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğine iş insanı Thomas Nides'ı aday gösterdi.
    • AA
    • 16.06.2021 - 01:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Joe Biden, İsrail ve Meksika için büyükelçi adaylarını açıkladı

    ABD Başkanı Joe Biden, aralarında ABD'nin İsrail ve Meksika Büyükelçiliği ile NATO Daimi Temsilciliği için adaylarını açıkladı.

    ADAYLARI SENATO ANAYLAYACAK

    Biden yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğine iş insanı Thomas Nides'ı aday gösterdi.

    ABD'nin Mexico City Büyükelçiliği görevine eski İçişleri Bakanı Ken Salazar, NATO Daimi Temsilciliği görevine ise Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Julianne Smith aday gösterildi.

    Biden ayrıca, ABD'nin Gambiya, Gine, Sri Lanka, Paraguay ve Costa Rica Büyükelçiliği adaylarını da açıkladı.

    Söz konusu isimlerin büyükelçi olarak atanması için Senatonun onayını alması gerekiyor.

    Joe Biden, İsrail ve Meksika için büyükelçi adaylarını açıkladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir