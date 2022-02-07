Euro
15.52
-0.16%
Dolar
13.57
0.06%
Altın
790.64
0.27%
Borsa
1938
-0.32%
Bitcoin
577.716
3.59%
BTXN Coin
33.47
2.26%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Joe Biden, İsrail'i ziyaret edecek

    Biden ve Bennett, telefon görüşmesinde çeşitli uluslararası meseleleri ele aldı. Bennett, ABD Başkanı'nı İsrail'e davet etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 13:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Joe Biden, İsrail'i ziyaret edecek

    ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Orta Doğu ve Avrupa'nın doğusunda artan Rus askeri hareketliliği gündeme geldi.

    BENNETT'TEN İSRAİL DAVETİ

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Bennett'in, Biden'ı İsrail'e davet ettiği belirtildi.

    Açıklamada, "Başkan, İsrail'i ziyaret etme daveti için Başbakan'a teşekkür etti ve bu yıl içinde bir ziyareti sabırsızlıkla beklediğini söyledi." denildi.

    Joe Biden, İsrail i ziyaret edecek #1

    ORTA DOĞU VE DOĞU AVRUPA GÜNDEME GELDİ

    Görüşme sırasında Biden ve Bennett ayrıca, "kuzeybatı Suriye'de DEAŞ liderine (Ebu İbrahim El Haşimi) karşı ABD'nin son operasyonunu ve ABD'nin Amerikan halkını koruma ve Orta Doğu bölgesindeki ortaklarının savunmasını destekleme konusundaki devam eden taahhüdünü" ele aldı.

    İSRAİL'E DEMİR KUBBE DESTEĞİ

    Beyaz Saray'ın açıklamasında, Biden'ın "İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi yenilemek için yönetiminin tam desteğini" dile getirdiği belirtildi.


    Görüş Bildir