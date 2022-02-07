Joe Biden, İsrail'i ziyaret edecek

Biden ve Bennett, telefon görüşmesinde çeşitli uluslararası meseleleri ele aldı. Bennett, ABD Başkanı'nı İsrail'e davet etti.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Orta Doğu ve Avrupa'nın doğusunda artan Rus askeri hareketliliği gündeme geldi.

BENNETT'TEN İSRAİL DAVETİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Bennett'in, Biden'ı İsrail'e davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan, İsrail'i ziyaret etme daveti için Başbakan'a teşekkür etti ve bu yıl içinde bir ziyareti sabırsızlıkla beklediğini söyledi." denildi.

ORTA DOĞU VE DOĞU AVRUPA GÜNDEME GELDİ

Görüşme sırasında Biden ve Bennett ayrıca, "kuzeybatı Suriye'de DEAŞ liderine (Ebu İbrahim El Haşimi) karşı ABD'nin son operasyonunu ve ABD'nin Amerikan halkını koruma ve Orta Doğu bölgesindeki ortaklarının savunmasını destekleme konusundaki devam eden taahhüdünü" ele aldı.

İSRAİL'E DEMİR KUBBE DESTEĞİ

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Biden'ın "İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi yenilemek için yönetiminin tam desteğini" dile getirdiği belirtildi.