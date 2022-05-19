Joe Biden, İsveç ve Finlandiyalı liderlerle buluştu

Andersson ve Niinistö, Beyaz Saray'da ABD Başkanı ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesini NATO'ya üyelik ve Türkiye'nin tavrı oluşturdu.

Türkiye, terör örgütleriyle bağları nedeniyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerine sert bir dille karşı çıkıyor.

Her iki ülke de Ankara ile sorunların üstesinden gelebileceklerine dair mesajlar vermeye çalışıyor.

Biden ile Beyaz Saray'da görüştüler

Böyle bir dönemde İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Washington'a gitti.

Andersson ve Niinistö, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından kabul edildi. Gündemde NATO'ya üyelik konusu ve Türkiye'nin kararlı tutumu vardı.

Görüşmenin ardından üç lider, ortak açıklama için kameraların karşısına geçti.

"Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi konusunda mutabıkız"

Biden, söz konusu İskandinav ülkelerinin askeri ittifakta yer almalarına ilişkin resmi sürece dair Kongre'ye bildirimde bulunduklarını dile getirdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını belirterek, "Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz." dedi.

"Diyalog halindeyiz"

İsveç Başbakanı Andersson da "Her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz." dedi.

"Bu tarihi bir olay"

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da "Bu tarihi bir olay, Avrupa güvenliğinde bir dönüm noktasıdır. Uzun bir tarafsızlık geleneğine sahip iki ulus, dünyanın en güçlü savunma ittifakına katılacak." ifadelerini kullandı.

Biden: Bence iyi olacağız

Sullivan, dün gazetecilere verdiği demeçte, ABD'li yetkililerin Türkiye'nin endişelerinin giderilebileceğinden emin olduklarını söylemiş, Biden da konuyla ilgili, "Bence iyi olacağız." diye konuşmuştu.

Erdoğan: Hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşa söyledik

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütleriyle arasına net bir mesafe koymasını istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke hayır derse, o ülkeyi alamazlar. Hele hele İsveç... İsveç tam bir terör yuvasıdır. Bunlar bize silah noktasında yaptırım da uyguladılar. NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşa söyledik." ifadelerini kullanmıştı.