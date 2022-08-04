Joe Biden: İsveç ve Finlandiya'yı sabırsızlıkla NATO'ya bekliyorum

İki ülkenin NATO'ya katılımına ABD'den onay çıktı. Biden, "İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğine bağlıyız" dedi.

ABD Kongresi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği belgelerinin onaylanmasına ilişkin karar almıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada, iki ülkeyle ilgili protokolleri imzalayacağını söyledi.

Biden'ın konuyla ilgili açıklaması, Beyaz Saray tarafından paylaşıldı.

Biden'dan NATO açıklaması

Açıklamada Biden, "Katılım protokollerini imzalamayı ve son derece yetenekli ordulara sahip iki güçlü demokrasi olan İsveç ve Finlandiya'yı tarihteki en büyük savunma ittifakına davet etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, mayıs ayında Beyaz Saray'da Biden tarafından ağırlanmıştı.

"İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğine bağlıyız"

Üçlü zirveye işaret eden Biden, "ABD, İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğine bağlılığını sürdürüyor. Ortak güvenliğimize yönelik herhangi bir tehdide karşı teyakkuzda kalmak ve saldırganlığı veya saldırganlık tehdidini caydırmak ve bunlarla yüzleşmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Transatlantik ortaklığını derinleştirecek"

ABD Başkanı ayrıca, Senato'nun da "yakın ortaklar olan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını ezici bir çoğunlukla onayladığını" anımsattı.

Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in askeri ittifaka katılmasının, NATO'nun güvenliğini daha da güçlendireceğini ve transatlantik ortaklığını derinleştireceğini vurguladı.

Türkiye'nin uyarısı: Süreci dondururuz

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik konusunda Türkiye ile üçlü memoranduma imza atmıştı.

Her iki ülkeden, iadesi istenen teröristlerle ilgili işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini talep eden Ankara, aksi halde üyelik sürecinin dondurulacağı konusunda uyarıyor.