Joe Biden, İtalya Başbakanı Meloni'yi tebrik etti

Biden, Meloni'yi yeni görevi dolayısıyla kutladı. Her iki ülkenin lideri, ortak konularda birlikte hareket etme yönünde mesaj verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanlığı görevini üstlenen Giorgia Meloni'ye tebriklerini iletti.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Ortak çalışma mesajı

Açıklamaya göre, Biden, başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etmek için Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İtalya ve ABD arasındaki güçlü bağlara dikkati çeken iki lider, ortak endişe konularında birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Görüşmede ele alınan konular

AA'nın aktardığına göre, görüşmede Biden ve Meloni, Ukrayna'ya yardımları, Rusya'ya ise yaptırımları sürdürme taahhüdünü yineledi.

Çin ile mücadele, sürdürülebilir ve hesaplı enerji kaynakları gibi konular da ele alındı.