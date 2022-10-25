Joe Biden, Kamala Harris için 'büyük başkan' dedi

Joe Biden, Kamala Harris için 'büyük başkan' dedi

ABD Başkanı, yardımcısı Harris'in 58'inci yaş gününü kutlarken, 'başkan' ifadesini kullandı.

Son günlerde konuşma yaptığı kürsülerde ilginç hareketlere imza atan ve katıldığı bir yayında uyuklayan ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini ekledi.

79 yaşındaki Biden, geçen yıl, Güney Karolina Eyalet Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreni sırasında, Başkan Yardımcısı Kamala Harris hakkında, "Elbette Başkan Harris, gururlu bir Howard mezunudur." demişti.

Biden, benzer bir gafa bu kez Beyaz Saray'daki konuşması sırasında imza attı.

Biden'ın esprisi: 30 yaşına girdi

Geleneksel olarak kasım ayının ilk yarısında kutlanan Diwali Işık Bayramı kapsamında düzenlenen programda konuşan Biden, "Diwali'yi kutladığımızı biliyorum. Ancak birkaç gün önce Kamala'nın doğum günüydü. 30 yaşına girdi." dedi.

Biden'ın bu ifadesinin ardından salondan kahkahalar yükselirken, konuşmasının devamında 58 yaşına giren yardımcısını "başkan" şeklinde nitelendirdi.

Harris'e "büyük başkan" dedi

ABD Başkanı, "Nice yaşlara büyük başkan. Annenizin her zaman yanınızda olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Joe Biden, daha önce de gazetecilere verdiği demeçte Kamala Harris için "First Lady" tanımlaması yapmıştı.

Joe Biden, Kamala Harris için 'büyük başkan' dedi VİDEO

