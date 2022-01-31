Euro
14,94
0.00%
Dolar
13,30
0.00%
Altın
768,62
0.00%
Borsa
2003
1.00%
Bitcoin
514.040
-0.19%
BTXN Coin
31.19
-5.37%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Joe Biden, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 23:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Joe Biden, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.

    BİDEN, KATAR'I NATO DIŞI ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİKİ OLARAK PLANLANDIĞINI SÖYLEDİ

    Biden görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Katar'ı Orta Doğu'da ABD’nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planladığını duyurdu.

    Biden ve Al Sani’nin Orta Doğu'da güvenlik ve refah, küresel enerji kaynakları, Afganistan ve daha fazlasını içeren bir dizi konuyu ele alması bekleniyor.

    Joe Biden, Katar Emiri Al Sani ile görüştü #1


    Görüş Bildir