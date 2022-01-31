Joe Biden, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.

BİDEN, KATAR'I NATO DIŞI ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİKİ OLARAK PLANLANDIĞINI SÖYLEDİ

Biden görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Katar'ı Orta Doğu'da ABD’nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planladığını duyurdu.

Biden ve Al Sani’nin Orta Doğu'da güvenlik ve refah, küresel enerji kaynakları, Afganistan ve daha fazlasını içeren bir dizi konuyu ele alması bekleniyor.