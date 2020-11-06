Joe Biden, kazanmaya bir adım daha yaklaştı

Joe Biden, kazanmaya bir adım daha yaklaştı

Trump'ın önde olduğu Georgia eyaletinde gidişatı değiştirmeye başlayan Biden, seçim yarışında ipi göğüslemeye daha yakın taraf görünüyor.

ABD'nin kritik eyaletlerinde oy sayımı sürerken, kilit eyaletlerden Georgia'da Demokrat aday Joe Biden öne geçti.

Washington Post'ta yer alan habere göre, oyların yüzde 98'inin sayıldığı eyalette, Biden 2 milyon 449 bin 371 oya ulaşırken, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Başkan Donald Trump, 2 milyon 448 bin 454 oy kazandı.

BIDEN, GEORGIA'DA 917 OY FARKIYLA ÖNDE

Seçim sonuçlarında yapılan yeni güncellemenin ardından, dün itibarıyla Trump'ın 1267 oy farkla önde götürdüğü eyaletteki yarış, 917 oy farkıyla Biden lehine dönmüş görünüyor.

16 seçici delegeye sahip eyalette oy sayımı devam ediyor.

264 DELEGEYE ULAŞTI

ABD'de başkanlık seçimlerinin üzerinden iki gün geçmesine rağmen hangi adayın kazandığı belirsizliğini koruyor.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre; Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 264, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

BAŞKANLIK İÇİN 270 DELEGE ŞARTI

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için toplam 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil.

Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

PENSILVANYA'DA FARK KAPANIYOR

20 delegeli Pensilvanya'da oyların yüzde 97'si sayıldı. Trump 3 milyon 285 bin 965 oya sahip oldu. Biden ise 3 milyon 267 bin 923 oya ulaştı. Aradaki fark 18 bin 42'ye düştü.

NEVADA'DA SON DURUM

6 delegeli Nevada'da yarışı önde götüren Biden'ın 604 bin 251 oyu kaydedilirken, bu sayı Trump için 592 bin 813 olarak gerçekleşti.

MEVCUT DURUM BIDEN'I İŞARET EDİYOR

Sonuçların henüz netleşmediği 6 eyalette seçimleri önde götüren adaylar kazanırsa Biden, Arizona, Nevada ve Georgia'dan alacağı toplam 33 seçici delegeyle, 270'i aşmış olacak.

Trump, yarışı önde götürdüğü Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Alaska'da kazanırsa toplam 38 seçici delegeye daha sahip olacak ancak bu sayı başkanlık koltuğu için yetmeyecek.

Yarışın başa baş olduğu eyaletlerdeki seçimlerin farklı sonuçlanması, delege aritmetiğini her iki aday lehine değiştirebilir.

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