Joe Biden Kongre baskınının yıl dönümünde konuştu

Kongre baskınının yıl dönümünde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın halk iradesini kabul etmek istemediğini ve demokrasiye tehdit olduğunu söyledi.

Kongre baskınının yıl dönümünde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump'ın halk iradesini kabul etmek istemediğini söyledi.

Joe Biden'ın açıklamaları şu şekilde:

"BİZİ BÖLMEYE, YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR"

"Tarihimizde ilk kez bir başkan sadece seçimi kaybetmedi aynı zamanda gücün barışçıl bir şekilde devredilmesini engellemeye çalıştı.

Ama bunu başaramadılar. Ve bugün bu saldırıyı anarken asla böyle bir saldırı olmayacağını söylememiz gerekir. Bir yıl önce tam da burdaydılar. Burada gerçek tarih yaşandı.

ABD tarihi burada yazıldı. Olfular burada ortaya çıktı. Tüm dünya dözlerimizle gördük. Özgürlük için gerçeği bilmemiz gerekiyor diyor İncil. Ve bizim de o tarihte neler yaşandığını doğru bilmemiz gerekiyor.

"TRUMP DEMOKRASİYE TEHDİTTİR"

İlk kez bu binaya saldırı oldu ve ABD'yi yok etmeye bizi bölmeye çalıştılar. Bu hiçbir zaman gerçekleşmemişti ve burada gerçekleşti.

Ellerinde silahlarla buraya giriyorlar ve polise saldırıyorlar. Polisleri yerlerde sürüklüyorlar.

ABD'nin eski başkanı 2020 seçimi için yalanlar ağı ördü ve güce o kadar çok tapıyor ki kendi çıkarını abd çıkarından daha önde gördü. Egosu anayasadan daha önemli onun için. Yenilgiyi kabul etmedi. Pekçok kişi ona kaybettiğini söyledi. Onun kaybettiğini ona siz söylediniz.

ABD tarihinin seçim tarihini kabul etmeyen ilk başkanı oldu. Halkın iradesini kabul etmek istemedi. Silahlı ayaklanma lideri Trump demokrasiye tehdittir."