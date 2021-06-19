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    Joe Biden, köpekleri Champ'ın öldüğünü duyurdu

    ABD Başkanı Joe Biden, Champ adlı köpeklerinin öldüğünü açıkladı.
    • AA
    • 19.06.2021 - 21:44
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    Joe Biden, köpekleri Champ'ın öldüğünü duyurdu

    Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13 yaşındaki Alman kurdu cinsi köpeklerinin evde yaşlılıkla bağlantılı olarak hayata veda ettiğini belirtti.

    "HAYRAN KALINAN DEĞERLİ BİR ARKADAŞIMIZDI"

    Champ'ı, 2008'de başkan yardımcısı seçildikten sonra edindiğini kaydeden Biden, "Son 13 yılda, Biden ailesi tarafından sürekli sevilen ve hayran kalınan değerli bir arkadaşımızdı." ifadesini kullandı.

    BİR ALMAN KURDU CİNSİ KÖPEKLERİ DAHA BULUNUYOR

    Biden ve eşi Jill Biden'in Major adlı, 2018'de edindikleri ikinci bir Alman kurdu cinsi köpekleri daha bulunuyor.

    Major, Biden Beyaz Saray'a taşındıktan sonra çalışanlara yönelik iki ayrı ısırma olayı nedeniyle haberlere konu olmuştu.

    Joe Biden, köpekleri Champ ın öldüğünü duyurdu #1

    Joe Biden, köpekleri Champ ın öldüğünü duyurdu #2

    Joe Biden, köpekleri Champ ın öldüğünü duyurdu #3

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