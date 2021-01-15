Joe Biden, koronavirüs aşı programının başına David Kessler'i getirecek

ABD'nin yeni başkanı Biden, koronavirüsle mücadele için yeni bir isim atamaya karar verdi.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, koronavirüs aşısıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunun başına getireceği isim belli oldu.

Biden'ın, bu göreve eski ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Doktor David Kessler'i atayacağı açıklandı.

BIDEN'IN AŞILAMA PROGRAMI İÇİN SEÇTİĞİ İSİM

Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamada, Trump yönetiminin koronavirüs aşısı çalışmalarına yönelik başlattığı "Warp Speed Operasyonu" Başkanı Moncef Slaoui'nin yerine Kessler'in getirileceği belirtildi.

LOJİSTİĞİ KOORDİNE EDECEK

FDA'nın başkanlığını 1990'lı yıllarda yürütmüş olan Kessler'in koronavirüse müdahale grubunun baş bilim sorumlusu olacağı kaydedilen açıklamada, Kessler'in Biden'ın baş salgın danışmanı olarak da görev yaptığı aktarıldı.

Kessler'in aşı inceleme ve onayının yanı sıra milyonlarca doz aşının üretme lojistiğini koordine edeceği ifade edildi.

David Kessler