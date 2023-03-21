Joe Biden, Kovid-19'un kökenlerinin araştırılmasını destekleyen yasa tasarısını onayladı ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresi tarafından daha önce oy birliğiyle kabul edilen "Kovid’in kökenine dair istihbarat bilgilerinin gizliliğini kaldırma" yasa tasarısını imzalayarak yasalaştırdı.

Koronavirüs pandemisinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen tartışmalar sürmeye devam ediyor.

ABD’de şubat ve mart ayında Kovid-19 salgınının kökenlerinin, Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvardan sızdığına dair yapılan açıklamalar ve medya haberleri dünya gündeminde yer aldı.

Hatta ABD’nin iç istihbarat ve güvenlik kurumu olan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Direktörü Christopher Wray, bir medya kuruluşuna verdiği röportajda, "FBI, bir süredir salgının kökenlerinin büyük olasılıkla Vuhan’daki potansiyel bir laboratuvar sızma olayı olduğunu değerlendiriyor." demişti.

"Bilgisi olan bizimle paylaşsın"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, ABD’deki bu gelişmeler üzerine 4 Mart’ta herhangi bir ülkenin salgının kökenleri hakkında bilgisi olması halinde bunu, DSÖ ile paylaşması gerektiğini vurgulayarak "Köken araştırmalarının devam eden siyasallaşması, tamamen bilimsel olması gereken bir süreci jeopolitik bir futbola dönüştürdü." açıklamasını yapmıştı.

İmzalayarak yasalaştırdı

ABD Başkanı Joe Biden tarafından dün imzalanarak yasalaştırılan Kovid-19 Menşe Yasası 2023, ABD Senatosu'nun 1 Mart’ta onaylamasının ardından 11 Mart’ta ABD Kongresi'nin alt kanadı olan ABD Temsilciler Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilmişti.

"Kovid-19'un kökenine inmemiz gerekiyor"

Beyaz Saray’dan dün Biden adına yapılan yazılı açıklamada "2021'de İstihbarat Birimlerini Kovid-19'un kökenini araştırmak için elindeki her aracı kullanmaya yönlendirdim ve bu çalışma devam ediyor. Gelecekteki salgınları daha iyi önleyebilmemize yardımcı olmak için Kovid-19'un kökenine inmemiz gerekiyor." denildi.

Başkan Biden’ın onayını takiben soruşturmayı yapan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü, bilgileri veya istihbarat raporunu 90 gün içinde ABD Kongresi’ne bir rapor halinde göndermesi gerekiyor.