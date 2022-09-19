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    Joe Biden, Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı yazarken elindeki nota baktı

    Kraliçe ile ilgili düşüncelerini paylaşan Biden'ın hazırlanan kağıttan yardım alması göze çarptı. Görüntüler, sosyal medyanın gündemine otururken, yapılan yorumlar dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 11:46
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    Joe Biden, Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı yazarken elindeki nota baktı

    ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını ziyaret etmek üzere İngiltere'ye gitti.

    Biden ve eşi, Westminster Hall'e geçerek ziyaretlerini gerçekleştirdi.

    Sonrasında Kraliçe için hazırlanan taziye defterine duygularını yazan ve sonrasında imzasını atan Biden'ın o anları dikkat çekti.

    Kraliçe için düşüncelerini yazarken nottan yardım aldı

    79 yaşındaki ABD Başkanı'nın, düşüncelerini kağıda dökerken elindeki nottan yardım aldığı görüldü.

    İkinci Elizabeth ile tanıştığı için onur duyduğunu ve İngiliz Kraliçe'nin kendisine annesini hatırlattığını söyleyen Biden, şöyle dedi:

    Biden: Kalbimiz sizinle

    "Bütün İngiltere halkı, Birleşik Krallık halkı, kalbimiz sizinle. 70 yıldır ona (Kraliçe) sahip olduğunuz için şanslıydınız, hepimiz öyleydik."

    Joe Biden, Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı yazarken elindeki nota baktı ViDEO

    "Kendi düşüncelerini yazmaktan ziyade kopya çekti"

    Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüye ilişkin yapılan yorumlarda, "Kameralar garip bir şey yakaladı", "Kraliçe için taziye mesajı olan önceden yazılmış bir not kartı var""Kendi düşüncelerini yazmaktan ziyade kopya çekti" şeklinde ifadeler kullanıldı.

    İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, 8 Eylül'de kaldığı İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti.

    Kraliçe'nin cenaze töreni, bugün başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

    Joe Biden, Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı yazarken elindeki nota baktı #1

    Windsor Kalesi'nde defnedilecek

    AA'nın haberine göre, buradaki resmi törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne defnedilecek.

    Joe Biden, Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı yazarken elindeki nota baktı #2

    Joe Biden, Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı yazarken elindeki nota baktı #3

    Joe Biden, Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı yazarken elindeki nota baktı #4

    Joe Biden, Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı yazarken elindeki nota baktı #5

    Joe Biden, Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı yazarken elindeki nota baktı #6

    Joe Biden, Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı yazarken elindeki nota baktı #7

    Joe Biden, Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı yazarken elindeki nota baktı #8


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