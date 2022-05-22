Joe Biden: Maymun çiçeğinden herkesin endişelenmesi gerekiyor

ABD Başkanı Biden, konuyla ilgili kendisine henüz bilgi aktarılmadığını söyledi. Biden, buna rağmen durumdan 'endişe duyulması' gerektiğini savundu.

Bazı ülkelerde ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) harekete geçirdi.

DSÖ, 80 maymun çiçeği vakasını doğruladı. 50 vakaya ilişkin araştırmalar ise devam ediyor.

"Yayılması durumunda sonuç doğurur"

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya'ya hareketinden önce Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada, söz konusu virüsü değerlendirdi.

Biden, "Yayılması durumunda sonuç doğuracak olması endişelendiricidir." dedi.

"Bilgi verilmedi; yine de herkesin endişelenmesi gerekiyor"

Virüsün ne seviyede yayıldığına ilişkin kendisine henüz bilgi verilmediğini aktaran Biden, yine de herkesin "endişelenmesi gereken bir şey" olduğunu kaydetti. Biden, virüse karşı etkili aşı çalışmalarına başlandığını belirtti.

New York Sağlık Departmanı, 19 Mayıs'ta eyalet sınırlarında ilk defa bir kişide, Afrika dışında nadiren görülen ve grip benzeri semptomlara neden olabilen maymun çiçeği virüsüne rastlandığını duyurmuştu.

Kongo ve Batı Afrika olarak iki türe ayrılıyor

AA'nın haberine göre, endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Bulaşma yolları ve neden olduğu durumlar

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.