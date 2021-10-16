ABD Başkanı Joe Biden, seçimlerde kaldırmayı vaat ettiği göçmenlere karşı "Meksika'da Kal" projesini tekrar değerlendirmeye aldı.

Göreve geldiğinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararların aksine daha farklı yol haritası çizen ABD Başkanı Joe Biden, 21 Ocak'ta imzaladığı ilk kararnameyle yürürlükten kaldırdığı "Meksika'da Kal" politikasını yeniden gündemine aldı.

Alınan bu karara karşı Teksas ve Missouri'de açılan davaları kaybeden Biden yönetimi, mahkemelere bir not gönderdi. Söz konusu notta, Trump döneminde uygulamaya konulan ve düzensiz göçmenlerin Meksika’ya sınır dışı edilmesine neden olan düzenlemenin "Meksika'da Kal" politikasının kasım ayında yeniden uygulanacağı ve Meksika hükümeti ile görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

ESKİ BAŞKAN TRUMP, GÖÇMENLERİ SINIRDA BEKLETİYORDU

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor. Eski Başkan Trump, 2017'de göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında 29 Ocak 2019'da varılan, "Meksika'da Kal Programı" olarak da bilinen Göçmen Koruma Protokolü mutabakatı kapsamında ise bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

BİDEN, SEÇİLDİKTEN SONRA KARARINDAN DÖNDÜ

ABD Başkanı Joe Biden, adaylığı döneminde seçildiği takdirde "Meksika’da Kal" ismiyle anılan düzenlemenin yürürlükten kaldırılacağı sözünü vermişti. Ancak Biden, seçildikten sonra düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi yönünde talimat vererek, "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

Düzenleme nedeniyle ülkeye sığınma talebinde bulunan düzensiz göçmen sayılarında büyük oranda düşüş sağlanmasına rağmen, program ciddi eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin, Meksika'nın ABD sınırında uyuşturucu kartellerinin faaliyet gösterdiği tehlikeli bölgelerde toplandığı rapor edilmişti.