Joe Biden memleketi Delaware’de! Güneşlenirken görüntülendi ABD Başkanı Joe Biden, memleketi Delaware’de güneşlenirken görüntülendi. Geniş güvenlik önlemleri arasında plaja gelen Biden, Abrupa temasları öncesi tatilin keyfini sürdü.

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ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa temasları öncesi yaz sezonunu memleketinde açtı.

Memleketi Delaware’de giden ABD Başkanı Biden, plajda görüntülendi.

NATO zirvesi ve bir dizi temas için önce İngiltere'ye gidecek olan Biden, plajda keyif yaptı.

Plajda güneşlenirken görüntülenen Biden'ın yavaş ve durgun hareketleri de dikkati çekti.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

ABD Bşakanı Joe Biden'ın rahat güneşlenmesi için, plajda geniş güvenlik önlemleri alındı. Plaja gelen vatandaşlar, Biden'ın korumaları tarafından tek tek arandı.

Şezlong üzerinde yorgunluk attı

Joe Biden ise bir süre telefonla oynadıktan sonra, şezlong üzerine yatarak güneşin tadını çıkardı.

Güneşlendikten sonra ailesiyle birlikte geldiği plajdan ayrılan Biden'ın yavaş hareketleri "Hasta" söylentilerini bir kez daha gündeme getirdi.

Etrafındaki kalabalığın ilgi dolu bakışları arasında plajı terk eden Biden'a bir dizi de koruma eşlik etti.

İngiltere'den sonra rotra NATO

Joe Biden, İngiltere'de Kral Charles ile görüşecek. Biden daha sonra 11-12 Temmuz’da NATO Liderler Zirvesi’nin yapılacağı Litvanya’nın başkenti Vilnius’a gidecek.

Öte yandan Biden’ın NATO Liderler Zirvesi’nin ardından 13 Temmuz’da ABD-Nordik Liderler Zirvesi için Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye seyahat edeceği ve Avrupa temaslarını tamamlayacağı bilgisi paylaşıldı.