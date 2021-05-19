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Joe Biden, Michigan'da İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi

Joe Biden, Michigan'da İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi

ABD Başkanı Joe Biden, Ford'un elektrikli araç üretim fabrikasını ziyaret için gittiği Michigan'da İsrail'e verdiği destek dolayısıyla protestolar ile karşılandı.