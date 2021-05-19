Euro
10.2148
0.03%
Dolar
8.3555
0.01%
Altın
502.3
0.01%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
361.544
-1.32%
EXEN Coin
43.25
8.53%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Joe Biden, Michigan'da İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi

    ABD Başkanı Joe Biden, Ford'un elektrikli araç üretim fabrikasını ziyaret için gittiği Michigan'da İsrail'e verdiği destek dolayısıyla protestolar ile karşılandı.
    • AA
    • 19.05.2021 - 00:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Joe Biden, Michigan'da İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi

    ABD Başkanı Joe Biden, bugün Michigan'ın Detroit kentinde yer alan Ford fabrikasını ziyaret ederek ABD İstihdam Planı konusunda bir konuşma yaptı.

    İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" olarak nitelendiren Biden, protestolar ile karşılandı.

    "DESTEĞE SON VER"

    Yüzlerce kişi kentte düzenledikleri gösterilerde Biden'ın İsrail'e desteğini protesto ederek, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 61'i çocuk 200'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

    Protestocular Biden'a, İsrail'e "koşulsuz desteğe" son vermesi çağrısında bulundu.

    Joe Biden, Michigan da İsrail e desteği nedeniyle protesto edildi #1

    Joe Biden, Michigan da İsrail e desteği nedeniyle protesto edildi #2

    Joe Biden, Michigan da İsrail e desteği nedeniyle protesto edildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir