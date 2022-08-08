Joe Biden: Müslüman cinayetleri nedeniyle öfkeliyim

Biden, son aylarda yaşanan cinayetlerle ilgili olarak, "Bu nefret dolu saldırıların Amerika'da yeri yok" dedi.

Son dönemde ABD’nin New Mexico eyaletinde yaşanan Müslüman cinayetleri dikkat çekiyor.

Albuquerque şehrinde son 9 ayda 4 Müslüman cinayeti nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.

"Öfkeli ve üzgünüm"

Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Korkunç cinayetlerden dolayı öfkeli ve üzgünüm." dedi.

Bu tür nefret dolu saldırıların Amerika’da yeri olmadığını ifade eden Biden, güçlü bir şeklide Müslüman topluluğun yanında olduğunu vurguladı.

"Bir an evvel aydınlığa kavuşturulmalı"

ABD’deki cinayetlere yönelik Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Son 9 ayda 4 Müslüman cinayeti

Albuquerque Polis Departmanı'ndan Kyle Hartsock, 4 Ağustos’ta düzenlediği basın toplantısında, Müslüman toplumu arasında endişeye neden olan cinayetler hakkında bilgi vermiş, şehirde son 9 ayda öldürülen Müslümanların katilinin aynı kişi veya kişiler olabileceğini belirtmişti.

"Güçlü bir olasılık var"

Hartsock, kurbanların Müslüman toplumuna üye oldukları için hedef alınmış olabileceklerini vurgulayarak, "Cinayet dedektiflerimiz ve müfettişlerimiz aynı kişi veya kişilerin bu cinayetleri ırk ve din temelli işlediğine dair güçlü bir olasılık olduğuna inanıyor." demişti.

"Saldırgan, eylemleri için pusuda bekliyor"

AA'nın haberine göre, cinayet kurbanı Müslümanların her birinin pusuya düşürülerek öldürüldüğüne dikkati çeken Hartsock, “Bu da bize saldırganın eylemleri için pusuda beklediğini gösteriyor.” değerlendirmesi yapmıştı.

Albuquerque’de 62 yaşındaki Mohammad Ahmadı Kasım 2021’de helal market işletmesinin arkasındaki araç parkında ölü bulunurken, 26 Temmuz’da da 41 yaşındaki Aftab Hussein apartmanının park yerinde vurulmuştu.

1 Ağustos’ta öğrenci lideri 27 yaşındaki Muhammad Afzaal Hussain’in New Mexico Üniversitesi yolunda ve en son 6 Ağustos’ta Albuquerque’te bir Müslümanın daha vurularak öldürüldükleri bildirilmişti.