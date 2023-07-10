Joe Biden, NATO Zirvesi öncesinde İngiltere'de

DHA

ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa temasları başladı.

Litvanya'daki NATO Zirvesi öncesinde Biden, İngiltere'nin başkenti Londra'da...

Bu kapsamda Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair İngiltere hükümet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, yarın Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Başbakan Sunak ve Başkan Biden’ın ittifakı güçlendirme ve Ukrayna’ya desteği sürdürme ihtiyacı konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Tarafların karşı saldırının gidişatını ele aldığı ve Ukrayna'nın savaşı kazanması ve adil ve kalıcı bir barışı güvence altına alması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlayarak uluslararası ortaklarının uzun vadeli savunmasına bağlı kalmalarının önemini vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Liderler geçtiğimiz ay Birleşik Krallık ve ABD arasındaki ekonomik ortaklık için türünün ilk örneği bir çerçeve olan Atlantik Deklarasyonunu ilan etmelerinden bu yana kaydedilen ilerlemeyi ele aldılar.



Başbakan Sunak ve Başkan Biden'ın Beyaz Saray'daki son görüşmelerinden bu yana, Birleşik Krallık-ABD Kritik Mineraller Anlaşması üzerinde çalışmaya başladık ve Enerji Güvenliği Ortak Eylem Grubu temiz enerji tedarik zincirlerimizi güçlendirme çalışmalarına başlamak üzere bir araya geldik.



Başbakan ayrıca bu sonbaharda gerçekleştirilecek olan Birleşik Krallık Yapay Zeka Zirvesi hakkında bilgi verdi ve Başkan'ın bu girişime verdiği güçlü desteği memnuniyetle karşıladı.



NATO ile ilgili daha geniş kapsamlı konularda ise İsveç'in NATO'ya tam üyeliği için hızlı bir yol izlenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldılar. Başbakan Sunak ve Başkan Biden ayrıca Hint-Pasifik ve İran da dahil olmak üzere daha geniş jeopolitik bağlamı da ele aldılar. Liderler dostluklarının ve birkaç aydır sürdürdükleri yakın diyaloğun önemi konusunda mutabık kaldılar.”