ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya ekonomisi ilk 20'ye giremeyecek. Ukrayna halkının yanındayız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Varşova'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Ukrayna konusunu görüşmesinin ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

"RUSYA, DEMOKRASİYİ BOĞUYOR"

Ukrayna ve halkınun şu anda cephede ülkelerini kurtarmak için savaştığını söyleyen Biden, "Tüm özgür hakları bir araya getirmek için, inanç özgürlüğü, basın özgürlüğü için. Bunlar abluka altında oldu, savaş verdik. Her nesil demokrasi düşmanlarına karşı savaş verdi. Ukrayna halkına mesajım; Biz yanınızdayız. Nokta. Macaristan, Polonya, 1958, Çekoslovakya demokratik kalkınmayı ezdi. Ta ki Berlin ve Sovyet baskısı yıkılana kadar. Demokrasi savaşı burada bitmedi. Son 30 yılda otokrasi güçleri yeninden ayaklandı. Onların özelliklerini tanıyoruz; demokratik özgürlüğe, hakikate düşmanlık. Rusya bugün demokrasiyi boğuyor." dedi.

"RUS EKONOMİSİNİ KALBİNDEN VURDUK"

Rusya'ya yapılan ambargolar hakkında da konuşan Biden, "Bu en temel insan içgüdülerinden biridir. Gücü ve dezenformasyonu kullanarak açlıklarını gidermeye çalışıyorlar. 2. Dünya savaşından sonra kurulan bu düzene karşı çıkmaktır bu. Tehdidin ciddiyeti çok büyük. Bu yüzden batının verdiği tepki çok büyük oldu. Çok büyük bedel ödetecek cevaplar verdik. Rusya'nın Merkez Bankası küresel fonlara erişemiyor şu anda. Rus ekonomisini kalbinden vurduk. Enerji ithalatını engelledik. Oligarklara yaptırımlar getirdik. Şimdi de onlar acıyı birlikte çekmeli. 400'den fazla özel çok uluslu şirket Rusya'yı terk etti. Ruble neredeyse çöp oldu. 200 Ruble şu anda 1 dolar. Ekonomi şu anda yarı yarıya çökmeyle karşı karşıya. Rus ekonomisi şimdi ilk 20'ye bile giremeyecek durumda." ifadelerini kullandı.