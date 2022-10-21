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    Joe Biden, önce boşlukla konuştu sonra yönünü şaşırdı

    Pensilvanya'da bir köprü açılışına katılan ABD Başkanı Joe Biden, konuşması bittikten arkasını dönerek boşlukla sohbet etti. Biden daha sonra ise yönünü şaşırdı.
    • 21.10.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 11:10
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    Joe Biden, önce boşlukla konuştu sonra yönünü şaşırdı

    Yaptığı anlam verilemeyen hareketlerle sıkça eleştiren ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha gündemde.

    Daha önce boşlukla tokalaştığı anlar yankı uyandıran Biden, yine tuhaf hareketler sergiledi.

    Bir kez daha boşlukla sohbet etti

    Pensilvanya Fern Hollow Köprüsü'nün açılışında konuşan Biden, konuşması bittikten sonra arkasını dönerek boşlukla sohbet etti.

    Yönünü şaşırdı

    Kürsüde yönünü şaşıran Amerikan Başkanı, kendi etrafında bir tur döndükten sonra görevlilerin yönlendirmesiyle koşarak sahneden indi.

    Joe Biden, önce boşlukla konuştu sonra yönünü şaşırdı ViDEO

    Joe Biden, önce boşlukla konuştu sonra yönünü şaşırdı #1

    Yaptıklarıyla sosyal medyanın diline düştü

    Öte yandan Biden, daha önce de bisikletten düşmesi, boşlukla tokalaşması, sahnede yönünü kaybetmesi, uçağa binerken merdivenlerde sendelemesi ve bir konuşmayı dinlerken uyuyakalmasıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

    Joe Biden, önce boşlukla konuştu sonra yönünü şaşırdı #2

    Joe Biden, önce boşlukla konuştu sonra yönünü şaşırdı #3


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