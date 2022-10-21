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Joe Biden, önce boşlukla konuştu sonra yönünü şaşırdı

Joe Biden, önce boşlukla konuştu sonra yönünü şaşırdı

Pensilvanya'da bir köprü açılışına katılan ABD Başkanı Joe Biden, konuşması bittikten arkasını dönerek boşlukla sohbet etti. Biden daha sonra ise yönünü şaşırdı.