Joe Biden petrol şirketlerini vergi artırmayla tehdit etti

ABD Başkanı Joe Biden, petrol şirketlerine aşırı kârlarını Amerika vatandaşları için maliyetleri düşürmek ve üretimi artırmak üzere kullanmaları ya da daha yüksek vergi ödemeleri çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, enflasyon nedeniyle endişeli olan Amerikalılar arabalarının depolarını doldurmak için yüksek ücretler öderken büyük kârlar elde eden başlıca petrol şirketlerini eleştirdi.

Joe Biden, petrol sektörünün "Amerika'ya yatırım yapma ve Amerikalı insanlara destek olma taahhüdünü yerine getirmediğini" ve şirketlerin adil bir kâr elde etmediğini, kârlarının inanılamayacak kadar yüksek olduğunu söyledi.

"Kârları savaştan kaynaklanan bir durum"

Reuters'ın haberine göre Biden, Ukrayna'daki savaşa atıfta bulunarak "Kârları, savaştan kaynaklanan aşırı bir durum." dedi ve şirketlerin harekete geçmek zorunda olduklarını söyledi.

"Fiyatları düşürmezlerse aşırı yüksek vergi ödeyecekler"

"İnanılmaz bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu kârları müşterilere yansıtsalar yakıt fiyatları yaklaşık 50 sent düşer." diyen Biden "Bunu yapmazlarsa, aşırı kârları için daha yüksek vergi ödeyecekler ve daha farklı kısıtlamalar ile karşı karşıya kalacaklar. Bu şirketlerin savaştan kâr elde etmeyi durdurmasının vakti geldi." dedi.