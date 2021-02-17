Joe Biden, Prens Selman’ın üzerini çizdi

ABD Başkanı Biden'ın yeni dönemde Suudi Arabistan ile ilişkilerde Kral Selman ile muhatap olacağı açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde Biden yönetiminin Suudi Arabistan ile ilişkilerine dair önemli açıklamalar yaptı.

PRENS İLE İLİŞKİLER, TRUMP'IN GİDİŞİ İLE BİTTİ

Donald Trump döneminde Washington-Riyad hattında Veliaht Prens Muhammed bin Selman üzerinden kurulan ilişkilerin Biden döneminde revize edileceğine ilişkin en net açıklama Psaki'den geldi.

Psaki, "İş başına geldiğimizden bu yana Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi yeniden kalibre edeceğimizi söylemiştik." ifadesini kullandı.

"BİDEN'IN MUHATABI KRAL SELMAN'DIR"

Biden'ın MBS ile görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruya yanıt veren Psaki, "Başkanın temasları mevkidaşları ile oluyor ve Suudi Arabistan'daki mevkidaşı Kral Selman'dır. Kesin bir tarih veremem ama uygun zamanda kendisiyle görüşeceğini bekliyorum." yorumunu yaptı.

SUUD'U KORUMAYA DEVAM

Suudi Arabistan'ın kendini koruma noktasındaki çabalarına destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü, önceki yönetimden farklı olarak kaygı duydukları konu başlıklarını Riyad'a ilettiklerini sözlerine ekledi.

Trump'ın ardından Biden yönetiminin MBS'den ziyade Kral Selman'ı "muhatap lider" olarak gördüğünü ortaya koyması, ABD medyasında "somut bir yaklaşım farkı" olarak değerlendirildi.

BİDEN YAKINDA NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Psaki, ABD ile İsrail arasında güçlü bağlara sahip yakın bir ilişki olduğuna işaret ederek, "Size şunu söyleyebilirim, Başkanın bölgeden görüşeceği ilk lider Başbakan Netanyahu olacaktır ve görüşme yakında olacak." değerlendirmesini yaptı.

Psaki, görüşmenin ne zaman olacağına ilişkin ise detay vermekten kaçındı.