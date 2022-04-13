Joe Biden: Putin, Ukraynalı olma fikrini silmeye çalışıyor

Biden, Ukrayna savaşı nedeniyle Putin'i hedef aldı. ABD Başkanı, Buça'da sivillere ait cesetlerin bulunmasına ilişkin konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına dair açıklamada bulundu.

Biden, Iowa ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da "soykırım" yapmakla suçladı.

Biden'a göre Putin'in amacı

Biden, "Putin'in Ukraynalı olma fikrini silmeye çalıştığı daha da belirginleşiyor." dedi.

Kiev yakınlarındaki Buça'da sivillere ait cesetlerin bulunmasına ilişkin Biden, "Bu konudaki kanıtlar artıyor. Durum geçen haftakinden daha farklı. Rusların Ukrayna'da tam anlamıyla korkunç şeyler yaptığına dair daha büyük kanıtlar var." ifadelerini kullandı.

"Her geçen gün daha çok şey öğreniyoruz"

AA'nın haberine göre; Biden, Ukrayna'da yaşananlara ilişkin her geçen gün daha çok şey öğrendiklerine işaret ederek, "Avukatların uluslararası açıdan bu olayları benim gördüğüm gibi görmediklerine karar vermelerine izin vereceğiz." diye konuştu.

Enflasyon açıklaması: Sebebi Rusya

Öte yandan ülkesindeki yüksek enflasyona değinen ABD Başkanı Biden, bu durumun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu ve Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını söylemişti.