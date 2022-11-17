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    Joe Biden, Rus kameramanın kaslarından etkilendi

    Kameraman Şolmov'a yaklaşan Biden, "Kasları benim baldırlarım kadar büyük" dedi. Yaşadıklarını anlatan kameraman, "Bunu beklemiyordum, pazılarıma dokundu" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:13
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    Joe Biden, Rus kameramanın kaslarından etkilendi

    ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'ne katıldı.

    Zirveyi takip eden Rus kameraman Yuri Şolmov, temaslarda bulunan Biden'ın dikkatini çekti.

    Biden'ın ilginç anları: Kaslarını çok merak ediyorum

    Şolmov'a yönelen Biden, "Bu adamın kaslarını çok merak ediyorum." dedi. O sırada gülüşmeler yaşandı.

    "Kasları benim baldırlarım kadar büyük. Şuna bakın." ifadelerini kullanan Biden, "Aynı tarafta olduğumuzu düşünüyorum." diye devam etti.

    "Kim olduğu umurumda değil"

    Biden'ın yanındakilerden biri, "O bir Rus" deyince, 79 yaşındaki ABD Başkanı, "Kim olduğu umurumda değil. Kasları gerçek. Biz onlara silah diyoruz." karşılığını verdi.

    Joe Biden, Rus kameramanın kaslarından etkilendi ViDEO

    Rus kameraman: Bunu beklemiyordum, pazılarıma dokundu

    Kameraman Şolmov, daha sonra ABD Başkanı'nın tavırlarını anlatırken, "Yavaşça bana doğru yürümeye başladı. Bunu beklemiyordum. Kollarımın ne kadar büyük olduğunu söylemeye başladı, pazılarıma dokundu." dedi.

    Rus basınına yaptığı spordan da bahseden Şolmov, 7 yıldır üst üste, haftada 4-5 kez, iş gezilerinde ve tatilde bile çok çalıştığını söyledi.

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