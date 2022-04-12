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    Joe Biden: Rus petrolü satın almak Hindistan'ın çıkarına değil

    Hindistan ile ABD arasında liderler düzeyinde görüşme gerçekleştirildi. Zirvenin ana gündem maddesini Ukrayna savaşı ve Rusya'dan petrol ithalatı oluşturdu.
    • 12.04.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 10:09
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    Joe Biden: Rus petrolü satın almak Hindistan'ın çıkarına değil

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol tedariki konusunda Yeni Delhi yönetimini uyardı.

    Biden ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, video bağlantı yoluyla görüşme gerçekleştirdi.

    Gündem Rusya-Ukrayna savaşı

    Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve Beyaz Saray'ın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar gündeme geldi.

    Biden ve Modi, Ukrayna'daki, özellikle de birçok sivilin öldürüldüğü Buça'daki yıkıma ilişkin alarm durumuna işaret etti.

    Hindistan'a petrol uyarısı

    Biden, Hindistan'ın dünyadaki konumunun Rus enerji kaynaklarına bağlı olarak gelişemeyeceğini söyledi.

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Başkan, bunu artırmanın kendi menfaatlerine olmadığını çok net bir şekilde ifade etti." dedi.

    Joe Biden: Rus petrolü satın almak Hindistan ın çıkarına değil #1

    "Bize değil, Avrupa'ya bakın" yanıtı

    Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise Rusya'dan petrol alımı konusundaki dikkatlerin Hindistan'a değil, Avrupa'ya çevrilmesi gerektiğini dile getirdi.

    Rueters'ın haberine göre; Jaishankar, "Muhtemelen ay için toplam alımlarımız, Avrupa'nın bir öğleden sonra yaptığından daha az olacaktır." diye ekledi.

    Joe Biden: Rus petrolü satın almak Hindistan ın çıkarına değil #2

    Joe Biden: Rus petrolü satın almak Hindistan ın çıkarına değil #3


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