Joe Biden: Rus petrolü satın almak Hindistan'ın çıkarına değil

Hindistan ile ABD arasında liderler düzeyinde görüşme gerçekleştirildi. Zirvenin ana gündem maddesini Ukrayna savaşı ve Rusya'dan petrol ithalatı oluşturdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol tedariki konusunda Yeni Delhi yönetimini uyardı.

Biden ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, video bağlantı yoluyla görüşme gerçekleştirdi.

Gündem Rusya-Ukrayna savaşı

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve Beyaz Saray'ın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar gündeme geldi.

Biden ve Modi, Ukrayna'daki, özellikle de birçok sivilin öldürüldüğü Buça'daki yıkıma ilişkin alarm durumuna işaret etti.

Hindistan'a petrol uyarısı

Biden, Hindistan'ın dünyadaki konumunun Rus enerji kaynaklarına bağlı olarak gelişemeyeceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Başkan, bunu artırmanın kendi menfaatlerine olmadığını çok net bir şekilde ifade etti." dedi.

"Bize değil, Avrupa'ya bakın" yanıtı

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise Rusya'dan petrol alımı konusundaki dikkatlerin Hindistan'a değil, Avrupa'ya çevrilmesi gerektiğini dile getirdi.

Rueters'ın haberine göre; Jaishankar, "Muhtemelen ay için toplam alımlarımız, Avrupa'nın bir öğleden sonra yaptığından daha az olacaktır." diye ekledi.