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- Joe Biden: Rusya kimyasal silah kullanırsa karşılık veririz
Joe Biden: Rusya kimyasal silah kullanırsa karşılık veririz
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın kimyasal kullanması durumunda karşılık verileceğini söyledi.
- Haber Merkezi
- 24.03.2022 - 20:43
- Güncelleme : 24.03.2022 - 20:57
NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumuyla ilgili konuştu.
Biden, Rusya'nın kimyasal silah kullanması halinde karşılık verileceğini söyledi.
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