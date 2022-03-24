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    Joe Biden: Rusya kimyasal silah kullanırsa karşılık veririz

    Joe Biden: Rusya kimyasal silah kullanırsa karşılık veririz

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın kimyasal kullanması durumunda karşılık verileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 20:43
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 20:57
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    NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumuyla ilgili konuştu.

    Biden, Rusya'nın kimyasal silah kullanması halinde karşılık verileceğini söyledi.

    AYRINTILAR GELİYOR..

    Joe Biden: Rusya kimyasal silah kullanırsa karşılık veririz #1


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